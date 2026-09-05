Los bomberos actúan ante la presencia de llamas en un comercio de Portales y todo se queda en un "susto"

Archivo - La actuación de los bomberos de Logroño se centró en ventilar el comercio - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Logroño tuvieron que actuar, la tarde de este viernes, ante la presencia de llamas en un comercio del centro de la capital riojana, sin embargo, todo se quedó en un "susto", tal y como ha informado el SOS Rioja.

Fue Policía Nacional quien llamó al Centro de Emergencias para solicitar la presencia de los bomberos en un comercio situado en la calle Portales nº47 de Logroño.

Desde este Centro Coordinador se dio aviso a Policía Local, se movilizaron Bomberos de Logroño y los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Se trataba de un "pequeño conato" de incendio en una caja con palos de madera que estaba en una estantería del bazar, con lo que los bomberos sólo tuvieron que ventilar el comercio, ya que a su llegada ya se habían apagado las llamas.

El suceso finalizó sin que hubiera que lamentar más daños, más allá del susto.