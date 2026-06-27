Bomberos del CEIS Rioja extinguen el fuego en un pabellón agrícola de Huércanos

Archivo - Bombero del CEIS Rioja en una actuación - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja extinguieron, a última hora del viernes, el fuego en un pabellón agrícola en la calle Padre Tomás Gallarta de Huércanos, según ha informado el SOS Rioja, que ha informado que no hubo que lamentar desgracias personales.

Fue un particular el que dio aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se movilizaron Bomberos del CEIS y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Guardia Civil.

El incendio afectó a maquinaria diversa y herramientas, no viendose afectada la estructura de la mencionada edificación.