Bomberos del CEIS Rioja extinguen el incendio agrario de madrugada en Arnedo

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han extinguido el incendio agrario, que se ha producido a la 01,33 horas, en el camino de 'Las Coronas' de Arnedo, que ha afectado a 1.000 metros cuadrados de matorral y rastrojo, según ha informado el SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se han movilizado a los Bomberos de CEIS Rioja y se informa a Guardia Civil.