Bomberos del CEIS Rioja sofocan un fuego en una planta de compost de Pradejón

Archivo - Bombero del CEIS Rioja en una actuación (archivo) - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado un incendio en una planta de compost, en Pradejón. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 14,05 horas de este viernes cuando un particular ha informado de que se estaba quemando un cuadro de bombas de una caseta dentro del recinto de la planta de compost en la localidad de Pradejón.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha comunicado a Guardia Civil, a los bomberos del CEIS y a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras su intervención, los bomberos han indicado que se ha quemado el cuadro de bombas y parte del tejado de la caseta.