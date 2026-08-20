Bomberos del CEIS Rioja sofocan el fuego en una vivienda de Haro

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado el fuego que se ha producido, a las 03,51 horas, en una vivienda de la Travesía de Colón de Haro, según ha informado el SOS Rioja 112, que ha indicado que no se han producido daños personales.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Guardia Civil y Policía Local de Haro, y se han movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras la intervención, Bomberos ha informado que el incendio está controlado, ha afectado a todo el interior de la casa y ha sido imposible acceder al interior por riesgo de derrumbe. Indican que alguna viga mantiene la chispa, por lo que la revisarán a lo largo de la mañana, y el aparejador acudirá al lugar para su valoración.