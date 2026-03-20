Bomberos del CEIS Rioja trabajan un incendio agrario en Zarratón

Archivo - Bombero del CEIS Rioja en una actuación - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja están trabajando, desde las 08,50 horas, en un incendio agrario en Zarratón, según ha informado el SOS Rioja 112. Guardia Civil ha señalado al Centro de Coordinación una quema agraria que se ha descontrolado y ha afectado a unos fardos de paja en una finca.

Desde este Centro Coordinador de Emergencias se movilizan a Bomberos del CEIS que acuden al lugar y colaboran junto con la empresa que ha iniciado la quema a controlar el incendio.