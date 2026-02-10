Bomberos de Logroño actúan tras el desplome de parte de una terraza de una vivienda en Murillo

Archivo - Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño han actuado este martes tras el desplome de una terraza de una casa abandonada situada en la calle El Cotarro de Murillo de Río Leza (La Rioja). No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 15,00 horas de esta tarde y hasta el lugar de los hechos se han personado, además de los bomberos, efectivos de la Guardia Civil y los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

En el incidente ha resultado afectado un vehículo.