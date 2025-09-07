Bomberos de Logroño apagan el fuego en un castillo hinchable en el IES 'La Laboral' de Lardero

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño apagaron ayer por la tarde el fuego en un castillo hinchable en el IES 'La Laboral' de Lardero, según ha informado SOS Rioja 112 que ha indicado que no se produjeron daños personales.

Fue un particular el que dio aviso del fuego en la instalación situada en el polideportivo de 'La Laboral. Desde el Centro de Coordinación se movilizaron a Bomberos de Logroño, Guardia Civil y Policía Local y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.