Bomberos de Logroño sofocan el incendio en un restaurante de comida turca de la calle Piqueras de la capital

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño sofocaron el incendio en un restaurante de comida turca la calle Piqueras de la capital riojana, según ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro de Coordinación se informó a Fuerzas de Seguridad y se movilizan Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, personal técnico de Gas Natural y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras su intervención, Bomberos informaron que se trataba de un incendio en la cocina del local, que inició en la freidora, afectando también a la campana extractora. Han procedido a la extinción del mismo y han realizado labores de ventilación. También comprobaron las posibles afecciones por humo en los portales aledaños, y han ventilado las zonas que estaban afectadas por humo. No se han registraron daños personales.

FUEGO EN VIVIENDA EN CASTAÑARES DE RIOJA

Por su parte, efectivos del CEIS-Rioja trabajaron en la extinción de un fuego en el número 28 de la Avenida Sixto Cámara de Castañares de Rioja. Según los avisos recibidos, las llamas eran visibles desde el exterior del inmueble y se había escuchado alguna explosión.

Desde el Centro de Emergencias se informó a Guardia Civil y se movilizó con urgencia a Bomberos del CEIS Rioja junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras su intervención, los Bomberos señalaron que el origen del fuego podría ser una estufa de pellet ubicada en un pequeño cobertizo con plásticos. El cobertizo quedó calcinado y la vivienda, aunque afectada por humo, no ha sufrido daños en su estructura.

No se han registrado daños personales, a pesar de que el inquilino se encontraba en el interior de la vivienda en el momento del incendio.