Bomberos de Logroño sofocan el incendio en una vivienda de la calle Los Baños

Archivo - Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Logroño sofocaron, a última hora del martes, el incendio que se produjo en una cocina del número 12 de la calle Los Baños de la capital riojana, según ha informado SOS Rioja 112.

Fue un particular el que dio aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se movilizaron Bomberos y Fuerzas de Seguridad, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras la intervención, Bomberos informó de que el fuego afectó a la campana extractora y varios muebles de la cocina, siendo necesario ventilar tanto la vivienda como la zona de escalera debido al humo. No se han producido daños personales