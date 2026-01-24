Bomberos y Policías local y nacional actúan en el parking de Muro de la Mata ante la presencia de humo

LOGROÑO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Policía Local y Nacional han acudido, a última hora de la mañana de hoy, al parking de Muro de la Mata ante la presencia de humo.

Tal y como han informado fuentes de Ayuntamiento de Logroño, en estos momentos se evalúa la situación ante la presencia de "mucho humo". Ha acudido, también, una ambulancia en preventivo.

Mientras se desarrollan los trabajos, está cortado el acceso a Muro de la Mata tanto para el tráfico como peatonal.