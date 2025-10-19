Bomberos sofocan un incendio esta noche en una nave de Huércanos

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos han sofocado esta pasada noche un incendio que se había declarado en una nava de la localidad de Huércanos, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 00,23 horas de este domingo, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias el incendio de una nave en la calle Palomar de Huércanos.

Desde SOS Rioja se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Guardia Civil.

A consecuencia del fuego no se han origiando desgracias personales, aunque el incendio ha afectado a mobiliario, plásticos y basura que había en el interior de la nave.