Bomberos sofocan un incendio en una vivienda en Calahorra

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
Bomberos del CEIS Rioja han sofocado esta pasada noche un incendio en una vivienda en Calahorra, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 22,21 horas, un particular ha avisado al Centro Coordinador de Emergencias del incendio en una vivienda en la calle Espronceda nº 18 de Calahorra.
Desde SOS Rioja se ha dado aviso a Guardia Civil ya Policía Local de Calahorra y se han movilizado al mismo tiempo a los Bomberos de CEIS Rioja.
El incendio ha afectado al tubo de una chimenea, sin que se hayan llegado a producir otros daños materiales ni personales.