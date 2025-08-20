Bomberos trabajan para sofocar un incendio en el Ecoparque

Archivo - Camión de Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Logroño trabajan a estas horas para sofocar un incendio originado en el Ecoparque, situado en el término municipal de Villamediana de Iregua (La Rioja). Al parecer el fuego se ha iniciado en residuos urbanos.

Según las primeras informaciones, el incendio ha dado comienzo a primera hora de la tarde y hasta el lugar de los hechos se han personado, además de los bomberos, una autobomba de Medio Natural, Ambulancia y Guardia Civil en preventivo.

De momento, la afección forestal es derivada.

El Ecoparque de La Rioja, situado en el polígono industrial La Rad de Varea, es una instalación de gestión integral de residuos urbanos donde se clasifican, reciclan y valorizan los residuos sólidos urbanos