BonÀrea avanza en su expansión en La Rioja con la apertura de un nuevo supermercado en Rincón de Soto - BONAREA

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

bonÀrea Agrupa, el grupo agroalimentario líder con un modelo único en el mundo que permite una integración vertical completa sin intermediarios, ha inaugurado este viernes su primera tienda en el municipio de Rincón de Soto (La Rioja).

Ubicado en la avenida Príncipe Felipe, 64, y en una localidad de aproximadamente 4.000 habitantes, este nuevo establecimiento reafirma la apuesta de la compañía por la vertebración del medio rural y busca asegurar un acceso cómodo a productos de calidad en todo el territorio.

El nuevo supermercado dispone de una superficie de venta de 285 m2 y pone al alcance de los clientes un amplio catálogo de aproximadamente 2.400 referencias.

Fiel a la política que caracteriza a la compañía, la tienda garantiza los mismos precios de venta independientemente de la ubicación geográfica del cliente o del volumen de población del municipio, evitando que residir en entornos rurales suponga un coste añadido.

La puesta en marcha de este centro ha generado 4 nuevos puestos de trabajo y ofrecerá un horario comercial ininterrumpido de lunes a sábado, de 9 a 21 horas, mientras que los domingos y festivos permanecerá abierto por la mañana, de 9 a 14 horas.

Con esta inauguración, el primer local del grupo en la población, bonÀrea da un nuevo impulso a su crecimiento en la comunidad riojana, donde no realizaba una nueva apertura desde la puesta en marcha de un establecimiento en Logroño en el año 2024.

A nivel autonómico, el de Rincón de Soto supone ya el séptimo supermercado de la compañía en La Rioja y consolida su presencia en la zona de la Rioja Baja, donde suma un total de cuatro tiendas junto a las ubicadas en Calahorra, Alfaro y Arnedo.

En palabras de Jordi de Mingo, responsable de Expansión y Obras de tiendas de bonÀrea, "la apertura de este nuevo supermercado en Rincón de Soto representa una mejora significativa para los habitantes de la localidad y de los municipios cercanos".

"Continuar nuestra expansión en La Rioja apostando por una población de 4.000 habitantes demuestra nuestro firme compromiso con el entorno rural. Nuestro objetivo es integrarnos en el día a día de los vecinos ofreciendo una amplia variedad de productos de alimentación, frescos y de primera necesidad con la mejor relación calidad-precio, garantizando exactamente el mismo servicio que en cualquier gran ciudad", finaliza.