La Bonoloto de este miércoles deja un único acertante de 1º categoría en Logroño, que recibirá más de 416.100 euros

LOGROÑO/MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de Bonoloto de este miércoles ha dejado un único acertante de primera categoría en Logroño, que recibirá más de 416.100 euros, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado.
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 18 de marzo, ha estado formada por los números 4, 23, 29, 34, 42, 46. El número complementario es el 3 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.368.574 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor número 48.395 de Logroño (La Rioja), situado en Presidente Leopoldo Calvo Sotelo, 59.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor número 11.760 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), situado en Raval de Santa Magdalena, 17; en el no 67.010 de San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife), situado en Ruiz de Padrón, 4 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.
De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 61 boletos acertantes, que recibirán 1.240 euros.
De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.171 boletos acertantes, que recibirán 27 euros.
De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 77.319 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.