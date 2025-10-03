'K-Boom Percusión' Culmina El 'Legends Tour 2025' Con El Espectáculo 'Focaria 2.0.' Este Sábado En Villamediana - 'K-BOOM PERCUSIÓN'

LOGROÑO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

'K-Boom Percusión' culmina el 'Legends Tour 2025' con el espectáculo 'Focaria 2.0.' este sábado en Villamediana. Tras más de una treintena de shows que les ha llevado a recorrer las capitales más importantes del país y traerse hasta la rioja algún que otro galardón, toca poner fin a una gira llena de momentos únicos e irrepetibles cargados de auténtica energía.

Por segundo año consecutivo, Villamediana de Iregua, será el lugar elegido para finalizar la gira con el espectáculo 'Focaria 2.0', un increíble correfoc llegado desde Santa Coloma de Gramenet de la mano del grupo Colla Jove de Dimonis.

Este espectáculo recorrerá la calle principal de Villamediana, para finalizar con un show final en la plaza Cándido Sarramián.

'Focaria 2.0' es una actividad incorporada también en la programación del mercado del Hereje y dará comienzo alrededor de las 22,45 horas, una vez pase el último servicio del autobús urbano (línea 3).

Además durante toda la tarde, el grupo de batucada, ha preparado varias actividades enmarcadas dentro de un previo a Halloween, con actividades para los más pequeños con la actividad 'Truco o Trato' o una Extreme House (casa del terror extrema) para un público mayor de 16 años y con previa inscripción a partir de las 18,30 horas en el centro joven de Villamediana de Iregua.