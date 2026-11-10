La borrasca Bruna dejó tres incidencias leves ayer en tres municipios riojanos; Fuenmayor, Villamediana y Logroño

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LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Bruna dejó tres incidencias leves en La Rioja (en Fuenmayor, Villamediana y Logroño) por meteorología adversa, según ha informado SOS RIOJA 112.

En concreto, y como consecuencia de los frentes nubosos asociados a la borrasca, SOS RIOJA tuvo que actuar -sobre las 13,11 de ayer- en primer lugar en Fuenmayor debido a una rama caída en la calzada que obstaculizaba la circulación en la LR-251, a la altura del kilómetro 2.

Posteriormente, a las 13,27 horas, recibieron el aviso de la formación de una balsa de agua en la carretera LR-443, entre la rotonda de la LR-250 y Puente Madre, en Villamediana de Iregua.

Para estas dos incidencias -fuera de la capital- se avisó a la Guardia Civil y a mantenimiento de carreteras para limpiar las vías.

La última incidencia se registró a las 13,29 horas en la Avenida de Burgos, a la altura del número 37 de Logroño, por otra balsa de agua, dando aviso a la Policía Local de Logroño.