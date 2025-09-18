Bosonit continúa su actividad en Logroño y la parcela albergará vivienda protegida "gracias al Gobierno del PP"

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha asegurado este jueves que "Bosonit continua su actividad en Logroño y la parcela albergará vivienda protegida gracias al Gobierno local del Partido Popular".

En respuesta a una nota emitida esta mañana por el PSOE, los 'populares' lamentan que "la desvergüenza del Partido Socialista de Logroño no conoce límites".

"Después de meter a uno de los buques insignia de nuestro tejido empresarial en un laberinto administrativo y de confundir y manipular la opinión pública, hoy -como es habitual- intentan sacar tajada de un tema en el que tienen poco que decir y mucho que callar", afirman.

Y es que, añaden, "es gracias a las soluciones y el diálogo establecido entre la empresa y el gobierno del Partido Popular que los logroñeses vamos a seguir contando con una empresa que es una referencia en su sector".

"Además, continuamos cumpliendo con un compromiso de legislatura como es el Plan Municipal del Vivienda, y es que el solar que recupera ahora el Ayuntamiento albergará nuevas viviendas y VPO para seguir mejorando el desafío de la vivienda en nuestra ciudad", finalizan.