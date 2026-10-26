De una botella de 1929 a Frank Gehry: el Hotel Marqués de Riscal cumple 20 años

Archivo - Bodega de Marqués de Riscal - MARQUÉS DE RISCAL - Archivo

LOGROÑO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Todo comenzó con una botella de Marqués de Riscal de 1929, el año en que nació Frank Gehry. Aquel gesto ayudó a convencer al arquitecto del Guggenheim de Bilbao para aceptar un reto insólito: diseñar un hotel en el corazón de una bodega histórica de Rioja Alavesa.

El 10 de octubre de 2006 se inauguró en Elciego un edificio de cubiertas de titanio que cambió el paisaje y la manera de vivir el vino. Dos décadas después, el hotel suma historias de cine, encuentros culturales y una proyección internacional que sigue creciendo.

"El Hotel Marqués de Riscal es una joya arquitectónica fruto del carácter innovador y valiente que ha definido la bodega a lo largo de su historia. Hoy celebramos su 20 aniversario y brindamos por seguir en la vanguardia manteniendo nuestras señas de identidad", afirma Alejandro Aznar, presidente de Marqués de Riscal.

UNA BOTELLA, UN ARQUITECTO Y UN VINO CON SU NOMBRE

Cuando Marqués de Riscal propuso a Frank Gehry -Premio Pritzker en 1989- construir un hotel junto a su bodega, el arquitecto no estaba inicialmente convencido. Durante una visita, sus anfitriones abrieron una botella de 1929, su año de nacimiento. La anécdota se convirtió en el comienzo de una relación extraordinaria.

El resultado fue una arquitectura de volúmenes asimétricos y cintas de titanio en tonos vino, oro y plata. Gehry la describió como "una criatura maravillosa, con el pelo volando en todas direcciones, que se lanza sobre los viñedos". Fallecido en diciembre de 2025, deja en Elciego una de sus obras más singulares.

La relación también se expresó en el vino. Coincidiendo con la inauguración de 2006, Marqués de Riscal presentó Frank Gehry Selection, cuya primera añada fue 2001, como homenaje al arquitecto.

La construcción del hotel fue asimismo fruto de una apuesta del Consejo de Administración de la compañía: integrar arquitectura contemporánea en un conjunto bodeguero fundado en el siglo XIX.

DE HOLLYWOOD A ÁLEX DE LA IGLESIA

La singularidad del edificio pronto atrajo a figuras internacionales. Brad Pitt y Angelina Jolie visitaron el hotel en 2007; en 2008, Gwyneth Paltrow llegó a Rioja Alavesa durante la grabación de la serie gastronómica 'Spain... On the Road Again'.

Álex de la Iglesia eligió el hotel como localización de 'El cuarto pasajero', protagonizada por Alberto San Juan, Blanca Suárez y Ernesto Alterio. "Llegar al Hotel Marqués de Riscal fue un bálsamo para todos. Lo fue para el equipo, como pequeño parón tras varias semanas de rodaje itinerante. Y lo fue para los personajes: ahí Julián (Alberto San Juan) empieza a entender que Lorena (Blanca Suárez) no es exactamente quien él creía, y esa duda es la que mueve la segunda mitad de la película".

Todo ello mientras el personaje de Alterio, ese "cuarto pasajero", sátiro demoniaco, se dedica a provocar y a precipitar situaciones disparatadas. El Hotel Marqués de Riscal supuso "el contrapunto previo al caos con el que termina la película", recuerda el director.

DE LA BOTELLA DE 1929 A 15 BOTELLAS DE 1925

El 5 de junio de 2025, Marqués de Riscal fue escenario del acto central del centenario de la Denominación de Origen Rioja, presidido por S.M. el Rey Don Felipe VI. Para la ocasión se degollaron quince botellas de la añada 1925, conservadas en la Botellería histórica de la bodega, que guarda vinos desde su primera añada en 1862.

Acto del centenario de Rioja en la Ciudad del Vino, el 5 de junio de 2025, con la presencia de S.M. el Rey Don Felipe VI.

UNA NUEVA MANERA DE VIVIR EL VINO

Integrado en The Luxury Collection, el Hotel Marqués de Riscal dispone de 61 habitaciones, incluidas diez suites.

La propuesta gastronómica asesorada por Francis Paniego y el Spa Vinothérapie Caudalie completan una experiencia que reúne arquitectura, paisaje, vino y bienestar.

El establecimiento recibe cerca de 13.500 huéspedes al año, principalmente de Estados Unidos, España, Reino Unido y Brasil. La Ciudad del Vino supera los 100.000 visitantes anuales. Entre sus reconocimientos figuran el premio Villégiature a la arquitectura hotelera (2007) y desde 2024 una Llave Michelin.

La bodega también ha celebrado catas históricas, como la de 114 añadas en 2015 o en 2022, cuando se seleccionaron 30 añadas para recordar su conexión histórica con Francia en el lanzamiento de Tapias, vino comercializado en el histórico mercado de la Plaza de Burdeos, y encuentros con profesionales del sector.

EL LEGADO DE GEHRY SIGUE VIVO

Veinte años después, Marqués de Riscal continúa incorporando innovación a la Ciudad del Vino, con instalaciones solares en el hotel y la bodega, medidas de eficiencia energética y proyectos de agricultura regenerativa y conservación del entorno.

El recientemente presentado Club Jean Pineau incorpora en la primera etiqueta de su colección una acuarela del Hotel Marqués de Riscal como homenaje a Gehry. La iniciativa enlaza simbólicamente al arquitecto con Jean Pineau, figura decisiva en la introducción del envejecimiento en barrica en la historia de la compañía.