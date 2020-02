El Bretón acoge hoy la biografía de Carolina María de Jesús, una historia silenciada que reflexiona sobre el ser humano

Publicado 06/02/2020 13:58:20 CET

La obra narra la vida de esta "brillante mujer" que "no se estudia ni se conoce" pero que es fundamental por todo lo que supuso

Dar a conocer una de tantas "historias silenciadas", reflexionar sobre la identidad y la dignidad del ser humano, y sobre todo, reconocer la figura de una mujer "con fuerza vital" que no puede ser olvidada es el objetivo de la obra de teatro 'Carolina o la doma de un leopardo' que esta tarde se representa en el teatro Bretón de Logroño, a partir de las 20,30 horas.

Una representación que se enmarca dentro del ciclo 'Mujeres Protagonistas' programada por el teatro riojano que sirve de "reivindicación de igualdad", como ha expresado el director del Bretón, Jorge Quirante, pero que se elige "no por ese hecho sino por la calidad y valía de lo que ofrecen y de un trabajo que merece la pena".

'Carolina o la doma de un leopardo', de la logroñesa, Eva Hibernia, está basada en la historia real de la escritora brasileña Carolina María de Jesús (1914-1977). Un monólogo para conocer la biografía de esta "brillante mujer" que tuvo una vida humilde que reflejó en muchos de sus escritos.

Así ha calificado a Carolina María de Jesús la propia Eva Hibernia quien ha explicado que la obra está basada "en una persona real, afrobrasileña con una vida que llega a cautivar". Su biografía -ha reconocido- impresiona y es insólita por todo lo que supuso".

"Esta mujer nació en una región muy pobre de Brasil y nada hacía suponer que podría tener un buen horizonte. Estuvo solo dos años escolarizada pero le sirvió para encontrarse con las letras y entender que en ellas había un camino de iniciación para comprender el mundo y forjarse un pensamiento", ha explicado la autora.

En ese momento "tomó la determinación de ser escritora y decidió buscar un horizonte mejor en la ciudad". Así las cosas, realizó "andando" el recorrido que separa su pueblo natal de la gran ciudad (más de 1.000 kilómetros) y, una vez en Sao Paulo, "se volvió a encontrar con situaciones adversas, viviendo en favelas, recogiendo basuras y papeles de periódico para fabricar y escribir sus diarios en los que narraba su día a día, las vivencias de sus compañeros y lo que tenía que hacer para salir adelante", ha asegurado.

"Una biografía sencilla pero auténtica" porque "como bien ella expresaba no escribía del hambre sino desde el hambre". Contra todo pronóstico esa perseverancia "fue recompensada gracias a un encuentro fortuito con un periodista quien la vio recogiendo papel y decidió hacerla protagonista de su historia".

Fue en ese momento cuando María de Jesús "tuvo su foco y comenzó a publicar" todo ello, además, "auspiciado por un momento político adecuado". Pero, las cosas "cambiaron" y "todavía impresiona más su fortaleza cuando ella dejó de tener el favor del público y volvió a ser presa de la pobreza y del olvido. Siguió escribiendo", ha explicado Hibernia.

Aún así, ha continuado, esta mujer "luchó desde dentro" contra los límites y las etiquetas y ofrece una historia que "da esperanza a los espectadores y, sobre todo, invita a la reflexión" porque Carolina María de Jesús es ese leopardo "cojo, herido y vulnerado" pero no "como si fuera un motivo de vergüenza sino de orgullo". Ella se apropia de su lenguaje, lo monta y, además de sus diarios, dejó poesía, marchas de carnaval, teatro y escribió canciones", ha indicado la autora.

"Todo un logro -en palabras de Hibernia- que nos ofrece una postura llena de fuerza que ayuda al espectador y también puede hacer reflexionar al público joven".

Interpretando a Carolina se encuentra la actriz de origen brasileño, Kelly Lua, quien ha asegurado que conocer a esta mujer "le dio alegría y tristeza a partes iguales" porque "me hizo cuestionar muchas cosas como, por ejemplo, preguntarme porqué no se estudiaba su vida en la escuela o porqué no se ven libros suyos en las librerías europeas".

"Parece que han querido silenciar a Carolina pero su voz sigue viva y sus escritos hacen parte de nuestra historia porque sus libros cuentan mi historia negra", ha explicado.

Para la actriz es "importante" que "llegue el día en que la gente busque a Carolina en las librerías y tenga su espacio merecido".

Kelly Lua asegura, además, que la mujer protagonista de la obra es "un referente importante que nos hace crecer como personas" y es necesario "que seamos muchas 'Carolinas' para dar a conocer estas historias" porque "todavía vivimos en una sociedad racista y ciertas vivencias no interesan".

Como ha reconocido la propia actriz, "el problema es claro pero no es local" porque "esta historia también tiene sus vertientes en otros países del mundo".

'CAROLINA O LA DOMA DE UN LEOPARDO'

La pieza que llega al Bretón nos sitúa unas horas antes de la muerte de esta mujer. Acompañada por Clotilde, su gallina, la escritora evoca momentos significativos de su vida.

Vuelve a pasar por las mismas certezas, incertidumbres, alegrías, desgarros... y sobre todo por el gran asombro de haber logrado el sueño en el que tanto empeño puso: la escritura.

¿De qué tenía que salvarse Carolina? De la miseria, del hambre, de la violencia, de la triple marginalización que constituía ser mujer, negra y pobre. De la destrucción de la identidad a partir de la imposición de un rol en la sociedad. Del rechazo no sólo de los blancos, sino también de los suyos al lograr dar un paso más allá y salir de las fronteras de la favela.

Nacida en 1914 en Santana de Sacramento, Minas Gerais, una de las regiones rurales más pobres de Brasil, Carolina María de Jesús emigró caminando muy joven a Sao Paulo con la esperanza de encontrar una vida mejor, aunque tuvo que conformarse, como tantos otros emigrados, con una dura vida inmersa en la pobreza de la favela.

