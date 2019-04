Bretón ha tomado posesión como consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia

Publicado 12/04/2019 13:41:07 CET

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exdelegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, ha tomado esta mañana posesión de su cargo como consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, sustituyendo en esta tarea a Conrado Escobar, candidato del PP al Ayuntamiento de Logroño.

Bretón ha "jurado" su cargo en un multitudinario y breve acto, en presencia del Gobierno al completo, encabezado por el presidente del Ejecutivo riojano, José Ignacio Ceniceros.

Una vez realizadas las fotos oficiales del nuevo Gobierno riojano, Bretón ha señalado que estaba "satisfecho" en lo personal que "cuenten conmigo para un reto como este", y en lo profesional porque "mi carrera profesional ha estado muy unida al Gobierno de La Rioja y a la Comunidad Autónoma". Por ello, "tengo la sensación de volver a casa".

"En junio cuando me incorporé a los servicios jurídicos la acogida fue muy buena por mis compañeros, y ahora me siento que estoy en una nueva faceta en la que estoy muy cómodo, en un ambiente que conozco perfectamente", ha añadido, para a continuación indicar que estaba satisfecho al "participar en un proyecto del PP, al que estoy muy unido desde hace tiempo - es vicesecretario de Transparencia y Participación-".

Sobre los pocos meses que quedan hasta el final de la legislatura, Bretón ha indicado que "no es cuestión de tiempo sino de participar en un proyecto que es político, del PP en La Rioja, que tan buenos resultados nos ha dado para La Rioja". "Siempre he valorado la acción que desde las políticas sociales se vienen haciendo desde el Gobierno riojano, y asumir la responsabilidad es darle continuidad, de que las cosas se sigan haciendo bien", ha destacado, para alabar a continuación al equipo de la Consejería, que no tiene previsto tocar.

Del consejero saliente, Conrado Escobar, ha recordado que "me une una amistad desde los cinco años, desde el colegio Maristas, y luego compartimos Facultad en Zaragoza, y posteriormente en 2007 cuando orienté mi carrera a otras actividades, fue Conrado asumió la responsabilidad de la Consejería, y solo le dije que estaba a su disposición", y ahora que "me ha dicho que me tocaba a mi sustituir la responsabilidad y que se ponía a mi disposición". Ha indicado que también tiene relación con varios miembros del Ejecutivo como la consejera de Salud, María Martín, el de Agricultura, Íñigo Nagore o el de Fomento, Carlos Cuevas.

Finalmente, de cara a las próximas elecciones autonómicas, Bretón ha apuntado que "esperaba que el PP revalide la confianza de los riojanos para continuar al frente de las responsabilidades", y a partir de ahí "el que sea responsable, que será José Ignacio Ceniceros le corresponderá esa labor; ahora me ha dado esa confianza y espero ser merecedor de mantenerla".

"SENTIMIENTO DE RESPONSABILIDAD"

El consejero saliente Conrado Escobar ha dicho que había tomado la decisión de dejar el Gobierno por "un sentimiento de responsabilidad, ya que Logroño bien merece durante la campaña dedicarse al cien por cien". "Logroño es un proyecto que merece la pena; un proyecto que vivo y siento, y en el que necesito vaciarme más en campaña", de cara a "ganarme la confianza de los logroñeses", ha añadido.

A continuación, ha indicado que la Consejería que "es tanto como la causa social del Gobierno con mayúsculas y necesita una gestión intensa, porque acumula un gran volumen de gestión, hace falta un titular, que en este caso es de máxima confianza, como es Alberto Bretón, una persona que ha asumido múltiples tareas, y además me precio de ser su amigo".

Finalmente, Escobar ha afirmado que la "garantía de la Consejería está en el equipazo que me ha rodeado en la legislatura que son la mejor garantía para que los proyectos que se han impulsado lleguen a su curso adecuadamente".