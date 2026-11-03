'Las Brujas de Zugarramurdi' regresan a Logroño este fin de semana con nuevas representaciones y cambios de ubicación

'Las Brujas De Zugarramurdi' Regresan A Logroño Con Nuevas Representaciones Y Cambios En La Ubicación Del Mercado De La Brujería - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Histórico-Cultural Guardias de Santiago en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, ha organizado una amplia programación en torno al Auto de Fe de 1610 celebrado en Logroño, en el que fueron juzgadas 'Las Brujas de Zugarramurdi', con el objetivo último de impulsar la cultura, la memoria y el encuentro entre los vecinos y quienes visiten la ciudad.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha presentado este martes esta cita, junto con Nacho Tobía, vicepresidente de la Asociación Histórico Cultural Guardias de Santiago; Rosa Sandín, investigadora e historiadora; y varios miembros de la Asociación.

Sainz ha destacado que "se trata de una cita cultural y social consolidada en nuestra ciudad, que no solo despierta el interés de los logroñeses, sino de miles de visitantes de La Rioja y de fuera de nuestra comunidad que se acercan a la capital para disfrutar de la programación que se ofrece, el año pasado se estiman que acudieron a las actividades más de 25.000 personas".

Estas jornadas recuerdan la memoria del Auto de Fe de 1610, considerado el más importante de la Inquisición española. En el proceso, 53 personas fueron juzgadas y once condenadas a muerte en la hoguera, acusadas de brujería. Más de 30.000 personas asistieron a este acto en la ciudad, que en aquel entonces apenas contaba con 6.000 habitantes.

TRES DÍAS DE MEMORIA.

Sainz ha destacado que estas jornadas "buscan ofrecer un aprendizaje y reforzar valores de respeto y justicia, recrear lo ocurrido para no volver repetirlo", a través de un "programa que cuenta con actividades para todos los públicos, con desfiles, talleres familiares, representaciones teatrales, mercado medieval y exposiciones, entre otras citas".

"El programa de este año cuenta con importantes novedades, como el cambio de ubicación del Mercado de la Brujería, que se traslada del Paseo del Espolón a las calles Barriocepo, Cofradía del Pez, Travesía Excuevas y San Pablo, plaza del Mercado y Portales", ha señalado Tobía, quien ha destacado que también se van a representar actos inéditos, como el traslado de las Brujas desde el Pozo Cubillas.

Con el nuevo emplazamiento, las principales representaciones se celebrarán en la Plaza de Santiago. El viernes 6 de noviembre a las 17 horas se inaugura el Mercado de la Brujería en su nuevo espacio, y habrá también teatro de títeres, visitas guiadas a la exposición de herramientas de castigo y pena capital de la Inquisición.

Además, la Plaza del Mercado y la Plaza de Santiago acogen distintas obras de teatro y magia en la calle, además de pasacalles y espectáculos de danza y fuego, entre otras actividades.

A las 21 horas se representa la obra 'El porqué de las brujas', una pequeña pieza que intenta poner en contexto la sociedad de 1610 en la que se ubican los acontecimientos.

El sábado 7 de noviembre la jornada arranca a las 11 horas con los talleres infantiles, que se prolongarán hasta las 13 horas. Destaca ente las actividades programadas el Akelarre y posterior apresamiento de las brujas a las 19 horas y la representación del Auto de Fe de 1610 en la Plaza Santiago a las 21 horas.

Durante la jornada habrá cuentacuentos, pasacalles, teatro de títeres, visitas guiadas y espectáculos de magia. Nacho Tobía ha señalado que estos talleres infantiles estarán conducidos por los niños de la asociación. La programación del sábado concluye con el concierto Grimorium en directo, en la Plaza de Santiago.

El domingo 8 de noviembre, la jornada se abre también con un pasacalles desde la Plaza del Mercado y continúa con distintos actividades como talleres de caligrafía, gynkanas o visitas guiadas. A las 12 horas se realizará el acto inédito del traslado de las Brujas desde el Pozo Cubillas.

A las 13,30 horas tendrá lugar el acto homenaje a las víctimas del proceso inquisitorial de 1610 'El bosque de la memoria' en el Parque del Ebro. A las 19,30 horas se celebrará el espectáculo final de fiestas 'El baile de los malditos', en la Plaza de Santiago.

Durante todo el fin de semana se podrán visitar la exposición 'Herramientas de castigo y pena capital de la inquisición' en el Aparcamiento Barriocepo, y la exposición 'El bosque de los libros prohibidos. Hay silencios que también necesitan ser leídos', en la Plaza del Mercado.

'VINO CON BRUJAS' ANTES DEL AUTO DE FE.

Las actividades programadas no se limitan únicamente al fin de semana del 6 al 8 de noviembre, sino que se extienden los días previos con un ciclo de conferencias en torno al Auto de Fe de 1610.

Bajo el título 'Vino con brujas', el Espacio Lagares y el Centro de la Cultura del Rioja acogen entre el 2 y el 5 de noviembre cuatro charlas en las que expertos en la materia ofrecerán conferencias en las que poder descubrir la historia, los mitos y las leyendas en torno a esta efeméride.

Ayer lunes 2 se inició el ciclo con la conferencia 'El legado del Brujo de Bargota'; hoy es el turno de 'Zugarramurdi tras el silencio'; el miércoles 4, 'El pacto invisible'; y, por último, el jueves 5, 'Origen de la feminización de la brujería'. Todas las conferencias serán a las 19 horas y se maridarán con un vino de Rioja.