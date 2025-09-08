El Bus Joven del IRJ pone rumbo este fin de semana a las fiestas patronales de Nájera

LOGROÑO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), pone en marcha una nueva edición del Bus Joven, con el objetivo de que las personas jóvenes de La Rioja puedan asistir a las fiestas patronales de las cabeceras de comarca en las mejores condiciones de seguridad. Un servicio que ofrece como novedad en esta edición un descuento del 20% en el precio del billete de ida y vuelta respecto al año pasado.

Concretamente, para acudir a las fiestas patronales de Nájera se lanzarán dos servicios de autobús: El primer recorrido partirá de Logroño, a las 23,00 horas, parando en Navarrete, Fuenmayor, Cenicero, San Asensio y Nájera. Será a las 7,00 horas cuando se ofrezca el servicio de regreso realizando las mismas paradas.

El segundo recorrido partirá a las 23,00 horas desde Haro, parando en Briones, Casalarreina, Castañares, Santo Domingo de la Calzada y Nájera; a las 7,00 horas retornará realizando las mismas paradas.

La venta de billetes comenzará hoy, lunes 8 de septiembre, a las 10,00 horas y pueden adquirirse hasta las 23,59 horas del viernes 12 de septiembre, o hasta agotarse billetes, a través de la página web del IRJ (www.irj.es).