El Bus Joven del IRJ retoma su actividad con motivo de las fiestas patronales de Alfaro

LOGROÑO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), pone en marcha una nueva edición del Bus Joven, con el objetivo de que las personas jóvenes de La Rioja puedan asistir a las fiestas patronales de las cabeceras de comarca en las mejores condiciones de seguridad.

Un servicio que ofrece como novedad un descuento del 20 por ciento en el precio del billete de ida y vuelta respecto al año pasado. Concretamente, para acudir a las fiestas patronales de Alfaro se lanzarán cuatro servicios de autobús:

El primer servicio partirá desde la capital riojana a las 23,00 horas y regresará de Alfaro a Logroño a las 7,00 horas, realizando paradas tanto a la ida como a la vuelta en Ausejo, Pradejón, Calahorra, Aldeanueva, Rincón de Soto y Alfaro.

El segundo recorrido partirá de Aguilar del Rio Alhama, a las 23,00 horas, parando en Cervera y Alfaro; a las 7,00 horas se hará el servicio de vuelta realizando las mismas paradas.

El tercer recorrido partirá a las 23,00 horas desde Rincón de Olivedo, parando en Igea, Cornago, Grávalos, Arnedo y Alfaro; a las 7,00 horas será la vuelta realizando las mismas paradas.

El último servicio partirá desde Arnedo a las 23,00 horas, con paradas en Quel, Autol, Aldeanueva del Ebro y Alfaro y regresará a las 7,00 horas, con las mismas paradas que a la ida. La venta de billetes comenzará el lunes 11 de agosto a las 10,00 horas y pueden adquirirse hasta las 23,59 horas del viernes 15 de agosto, o hasta agotarse billetes, a través de la página web del IRJ (www.irj.es).