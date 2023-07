La búsqueda del trabajador atrapado en el derrumbe de Adoratrices pasa a métodos manuales en las zonas más peligrosas

LOGROÑO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda del trabajador atrapado bajo los escombros en el derrumbe de la fachada interior del colegio Adoratrices de Logroño, ocurrido sobre las diez menos cuarto de este martes, pasará a métodos manuales para acometer las tareas en las zonas más peligrosas.

Así lo ha apuntado el concejal de Administración Pública, Interior y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, Francisco Iglesias, quien ha incidido en que los dos perros de las unidades caninas de rescate y de la Guardia Civil que están interviniendo en el accidente "no han detectado señales de personas vivas, con lo cual se va a proceder en este momento a la demolición manual de las partes más peligrosas del edificio".

En este sentido, ha especificado que "van a venir medios de la propia empresa constructora, como cestas de gran altura para intentar demoler de arriba a abajo esas partes que estaban en peligro de derrumbamiento y una vez que se asegure todo lo que son las partes, se procederá por medios manuales, tanto de la empresa como de Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, a retirar los escombros e intentar llegar a la zona donde parece ser que puede estar la persona atrapada".

Esto, ha advertido el edil," se va a prolongar en el tiempo, durante horas, no podemos decir cuánto, porque la cantidad de escombro es importante, y de momento seguimos lo mismo, la persona sigue atrapada, no sabemos si con vida o no porque no hemos podido llegar hasta donde está".

Con todo, lo que sí ha podido confirmar Iglesias es que "se va a proceder ya a la demolición de parte del edificio y, una vez que se rescate a la persona, esa ala del edificio se demolerá completa porque la estructura ha quedado muy dañada, de modo que se procederá al derribo completo y a la demolición completa de la estructura".

No ha podido, en cambio, aclarar nada sobre las posibles causas del suceso, que, como ha señalado, "está tanto la Policía Judicial de la Policía Nacional como personal de la Autoridad Laboral investigando", a lo que ha sumado que, por parte del Ayuntamiento de Logroño está el director general de Arquitectura y personal del área "en el edificio evaluando también los daños".

Iglesias ha aclarado que "todo está en orden en principio, en lo que es el expediente que desde el Ayuntamiento nos ha comunicado el Concejal de Urbanismo, que el expediente en principio para lo que pidieron está completo pero habrá que verlo".

"La investigación dirá si ha habido alguna negligencia, si ha habido algún fallo estructural, si ha habido algún incidente que haya podido provocar este derrumbamiento, pero de momento esa información no la manejamos", ha finalizado.

POSIBLES CAUSAS.

Tampoco ha podido aún determinar las causas del suceso la portavoz de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, Olga Fernández Maestu, quien, en declaraciones a los medios de comunicación, ha confirmado la evacuación al Hospital San Pedro de los dos heridos, "uno de ellos con pronóstico reservado" y que "estamos buscando al tercer trabajador que se encuentra atrapado".

Para ello, ha añadido que "se están utilizando todas las unidades que disponemos, tanto en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja como por parte de Guardia Civil, se está haciendo una búsqueda ahora mismo con el dron con medios aéreos de tal manera que la cámara térmica pueda localizar al cuerpo".

Del mismo modo, "también la unidad canida de la Guardia Civil está realizando la búsqueda junto con compañeros del TEDAX, UPR y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y la Policía Local de Logroño". "Esperemos encontrarlo -ha dicho sobre el trabajador atrapado- pero se teme un poco por su vida debido a cómo ha sido el derrumbe. Pero se va a seguir la búsqueda hasta encontrarlo, evidentemente".

Sí ha señalado que, por el momento, los agentes del TEDAX "no ha confirmado que sea una explosión de gas, se sabe que se estaba también haciendo obras, se estaban cambiando el ascensor, es lo que disponemos hasta ahora", ha concluido la portavoz policial.