La cadena BESTPRICE impulsa un hotel con 63 habitaciones en el edificio del antiguo casino de la calle Sagasta

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto con el presidente de Hoteles BESTPRICE, Óscar Sánchez, ha presentado esta mañana el proyecto que esta cadena hotelera impulsará en Logroño, concretamente en el edificio del antiguo casino de la calle Sagasta. En la presentación también han participado el concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, el edil de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y el secretario general y director de Relaciones Institucionales de Grupo Orenes, Pedro García.

Escobar ha recalcado que "la apuesta de este grupo empresarial por Logroño va a permitir recuperar un edificio de enorme simbolismo y valor patrimonial para nuestra ciudad".

El alcalde ha asegurado que "gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la iniciativa privada, contribuimos, cada uno desde sus responsabilidades y compromisos, a generar actividad económica, empleo y desarrollo en nuestra ciudad".

"Proyectos como el que esta cadena hotelera impulsa en el edificio del antiguo casino son un buen ejemplo de cómo Logroño está afianzando su potencial turístico a través de un modelo sostenible y de calidad", ha concluido.

Por su parte, el presidente de Hoteles BESTPRICE ha subrayado que "llegar a Logroño y en el emblemático edificio del casino en la calle Sagasta nos proporciona un enorme reto e ilusión de contribuir al desarrollo económico, social, cultural y turístico de la ciudad. Mostraremos la bondad de un proyecto ilusionante y comprometido con la ciudad y su economía local. El nuevo establecimiento hotelero BESTPRICE será un referente en la ciudad".

El nuevo Hotel BESTPRICE Logroño constará de 63 habitaciones, "que incorporarán un diseño moderno y vanguardista, manteniendo la singularidad y belleza del edificio, y con un servicio de primera clase del equipo de recepción del hotel, un servicio ágil, personalizado y profesional", ha detallado Óscar Sánchez. El edificio mantendrá elementos singulares y de valor patrimonial como la fachada, cerrajería, paramentos y la bodega.

La previsión es que el nuevo hotel boutique esté operativo en 2027, tras una reforma estimada en 12 meses desde la obtención de la preceptiva licencia. La cadena hotelera cuenta con ocho establecimientos boutique operativos: tres en Barcelona, dos en Madrid, uno en Gerona, uno en Valencia y uno en Santillana del Mar. Además del establecimiento de Logroño, tiene prevista la incorporación de otros dos hoteles en Barcelona y Málaga.