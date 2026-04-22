Cae el consumo de tabaco entre jóvenes riojanos aunque es, junto al alcohol, una de las sustancias más habituales

Archivo - Una joven fuma y lee su movil - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consumo de tabaco entre los jóvenes riojanos de 14 a 18 años ha descendido en el año 2025 aunque, junto al alcohol, sigue siendo una de las sustancias más habituales entre este sector de la población. Así se desprende del informe de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias de España (ESTUDES 2025) en el que participaron 1.354 estudiantes riojanos entre febrero y mayo de 2025.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha presentado algunas de las conclusiones de este estudio que tiene una periocidad bianual. Aunque se han mejorado en ciertos indicadores "sí que nos encontramos con importantes retos pendientes", especialmente tanto en el consumo de alcohol entre las jóvenes como en la aparición de nuevas formas de adicción "que requieren una respuesta coordinada y sostenida desde las políticas públicas", ha indicado.

SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL

Con datos, Martínez ha explicado que el alcohol se mantiene como la sustancia más consumida por los jóvenes de la región con unas cifras que reflejan cierta estabilidad con respecto a 2023 pero aún así "elevadas".

"Estamos en un nivel superior a la media nacional en cuanto al consumo de alcohol, con lo que se demuestra que está muy normalizado en contextos de ocio".

En concreto, el 75,8 por ciento de los jóvenes encuestados afirma haberlo probado alguna vez, el 73,7 por ciento en el último año y el 58,7 por ciento en el último mes, cifras que reflejan una estabilidad respecto a 2023. Además, el 48,6 por ciento reconoce haberse emborrachado alguna vez y el 20,4 por ciento en los últimos 30 días, con prevalencias superiores a las del conjunto de España.

Según el informe, el consumo de alcohol entre los estudiantes riojanos responde principalmente a motivos recreativos y sociales. La mayoría (69,0%) lo asocia con la diversión y las fiestas, mientras que un 34,5% señala que bebe porque le gusta cómo se siente después de hacerlo. En menor medida aparecen razones de tipo emocional, como olvidar los problemas (22,4%) o desinhibirse y ligar más (15,6%).

El consumo con la intención exclusiva de emborracharse alcanza el 12,4%, y las justificaciones relacionadas con la presión del grupo o la idea de que es saludable son poco relevantes con porcentajes inferiores al 6%.

Todos los motivos se han incrementado respecto a la edición anterior excepto los motivos de "desinhibirse o ligar más" (22,2% en 2023) y el consumo para evitar sentirse excluido (6,3%).

EL TABACO

La segunda sustancia más habitual entre los jóvenes riojanos es el tabaco que presenta una tendencia descendente, al igual que el cannabis.

En 2025, el 29,0% del alumnado afirma haber fumado alguna vez en la vida, porcentaje inferior al 31,2% del estudio anterior pero mayor que el dato nacional (27,3%). El consumo durante el último año alcanza el 23,7%, frente al 26,0% de 2023, mientras que el consumo en los últimos 30 días se reduce del 20,7% al 18,5%.

El consumo diario también se modera, pasando del 7,9% al 7,2%, media superior a la media nacional (4,3%), lo que sugiere que el uso habitual del tabaco en la comunidad es mayor que a nivel nacional.

En conjunto, los resultados de 2025 confirman que el consumo de tabaco continúa descendiendo entre los estudiantes riojanos, especialmente en el uso ocasional y mensual, aunque persiste un pequeño núcleo de fumadores diarios.

La evolución es coherente con la tendencia nacional, a excepción del consumo diario, y apunta a una normalización a la baja del tabaquismo juvenil, con prevalencias que continúan reduciéndose de manera sostenida respecto al estudio anterior. Por sexo, se mantiene el patrón habitual: las chicas fuman más que los chicos, incrementándose las diferencias.

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

El uso de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes riojanos desciende ligeramente respecto al estudio anterior, aunque continúa siendo una práctica extendida entre los adolescentes. En 2025, el 43,7% del alumnado de 14 a 18 años declara haberlos probado alguna vez, frente al 45,5% de 2023.

Pese a este leve descenso, la prevalencia sigue siendo elevada, aunque inferior a la media nacional, donde cerca de la mitad del alumnado (49,5%) afirma haberlos utilizado, lo que refleja que la práctica del vapeo está menos extendida en La Rioja que en el promedio nacional.

El consumo en los últimos 12 meses alcanza el 33,6%, habiendo descendido levemente respecto al estudio anterior (34,6%), mientras que el uso reciente, en los últimos 30 días, aumenta ligeramente, pasando del 15,4% al 17,1%. Estas tendencias son similares a las detectadas a nivel nacional.

Las diferencias por sexo muestran un cambio de patrón: mientras que en 2023 los varones superaban ligeramente a las mujeres, en 2025 ocurre lo contrario. En esta edición, el 46,0% de las chicas declara haber probado cigarrillos electrónicos frente al 41,1% de los chicos (46,1% y 44,8%, respectivamente).

En cuanto a otras conductas emergentes; bebidas energéticas, videojuegos, o juego con dinero online o presencial también presentan un descenso con respecto a los datos de 2023.

"NUEVAS PREOCUPACIONES"

No obstante, el estudio pone el foco en nuevas preocupaciones. Destaca el aumento de determinados consumos y conductas de riesgo entre las chicas, que superan a los chicos en consumo de alcohol reciente, episodios de intoxicación etílica, uso de hipnosedantes (sustancias como tranquilizantes/sedantes, es decir, medicamentos para calmar los nervios o la ansiedad, y los somníferos, medicamentos para dormir) y vapeo.

En este sentido, Martínez ha destacado que "la perspectiva de género es clave: estamos observando una equiparación -e incluso superación- de los consumos en chicas, lo que nos obliga a adaptar las estrategias preventivas a esta realidad".

En relación con los hipnosedantes, el 14,2 por ciento de los estudiantes los ha consumido alguna vez y el uso sin prescripción médica aumenta hasta el 3,0 por ciento, evidenciando un posible vínculo con el malestar emocional en la adolescencia.

Además, el 43,7 por ciento ha probado cigarrillos electrónicos, consolidando el vapeo como una práctica extendida.

ÁMBITO DIGITAL

El ámbito digital emerge como otro de los principales focos de atención. El 63,4 por ciento del alumnado dedica más de cuatro horas diarias a redes sociales en días no lectivos y un 16por ciento presenta un posible uso problemático.

A ello se suma la elevada exposición a pornografía, especialmente entre los chicos, donde alcanza al 74 por ciento en el último año.

Desde el punto de vista preventivo, el informe refleja avances en la percepción del riesgo: el 95,1 por ciento considera peligroso el consumo habitual de cannabis y aumenta significativamente la percepción de riesgo de los cigarrillos electrónicos.

Sin embargo, la accesibilidad continúa siendo elevada, ya que el 93,3 por ciento de los estudiantes considera fácil conseguir alcohol y el 90 por ciento tabaco.

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

En este contexto, la directora general ha incidido en que "el Gobierno de La Rioja va a seguir reforzando las políticas de prevención desde edades tempranas, trabajando con centros educativos y familias, y abordando de forma integral los nuevos riesgos asociados a la salud mental y las adicciones comportamentales".

El Ejecutivo regional considera prioritario intensificar las intervenciones específicas en población juvenil, "debemos anticiparnos a los cambios en los patrones de consumo y ofrecer respuestas adaptadas, basadas en la evidencia y centradas en la protección de la salud de nuestros jóvenes", ha concluido Martínez.