CaixaBank reúne en Logroño a más de 30 empresas en su jornada 'Puerta al Exterior' para impulsar la internacionalización

LOGROÑO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha reunido en Logroño a más de 30 empresas riojanas con motivo de la decimoctava edición de su jornada 'Puerta al Exterior', un encuentro que ofrece a las empresas la oportunidad de entrevistarse con los expertos de CaixaBank en comercio exterior, tesorería y banca internacional para valorar diferentes mercados y vías de expansión para sus negocios. Esta iniciativa se consolida como una plataforma de asesoramiento estratégico que ha sido vital para que las empresas avancen en su proceso de internacionalización.

La jornada ha contado con los responsables de las oficinas de representación internacionales de Argelia, China, Chile e India, mercados con potencial de crecimiento en los que la entidad acompaña a empresas españolas.

La oportunidad de interactuar directamente con especialistas en comercio exterior y responsables de la red de Banca Internacional de CaixaBank en estos países facilita el acceso a información personalizada para optimizar las operaciones de las empresas en estos mercados específicos, analizar la apertura de nuevos mercados e impulsar la expansión internacional.

CaixaBank mantiene un firme compromiso con la internacionalización de las empresas y ofrece su conocimiento extenso del mercado global para facilitar las operaciones comerciales en el exterior. La entidad cuenta con un área especializada en comercio exterior y una extensa red de especialistas para atender las necesidades específicas de las empresas en este ámbito. Ofrece productos y servicios especializados que ayudan a las empresas a gestionar sus operaciones de importación y exportación, así como opciones de financiación adaptada y una amplia gama de soluciones innovadoras que les permiten gestionar las operaciones internacionales íntegramente online.