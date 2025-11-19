Calahorra abre un Punto de recogida de residuos para convertirla en una ciudad más limpia y sostenible - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha habilitado un Punto de recogida de residuos domésticos con la colaboración de la empresa FCC, adjudicataria del contrato de la gestión de la limpieza viaria de la ciudad.

Este nuevo servicio "es un paso más para conseguir nuestro objetivo de que Calahorra sea una ciudad más limpia y mejorar la gestión ambiental para avanzar también hacia una ciudad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente", ha destacado la alcaldesa, Mónica Arceiz, en su visita a este Punto junto a los concejales de Medio Ambiente y Limpieza, David Navarro y David Antoñanzas, respectivamente, y al jefe de servicio de FCC en La Rioja, Juan Montes.

Ubicado en una nave de FCC en la calle Camino de la Ribera 3 (https://maps.app.goo.gl/7m5VAcZ6dM7DrR736?g_st=aw) el nuevo espacio para facilitar el reciclaje en la ciudad permitirá a los calagurritanos depositar de forma gratuita ciertos residuos domésticos que no pueden tirarse a los contenedores marrones, amarillos, verdes y azules, por su volumen o peligrosidad, para que puedan recibir un correcto tratamiento de reciclado y evitar contaminar el medio ambiente.

El Punto de recogida de residuos dispone de 5 grandes contenedores para cada tipo de residuos: 3 para voluminosos, 1 para escombros y 2 para residuos RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). Pueden depositarse desde cd's, dvd's, pilas, monitores y pantallas hasta electrodomésticos, aparatos eléctricos, lámparas fluorescentes y LED, equipos de aire acondicionados, muebles, productos fotoquímicos (radiografías y películas fotográficas) y baterías de móviles y vehículos.

También se puede entregar ropa usada y zapatos en bolsas cerradas, residuos mezclados de construcción y demolición en recipientes como sacos o cubos y aceite vegetal y mineral usado, entre otros objetos. El Punto de recogida de residuos abrirá de lunes a viernes de 19,00 a 21,00 horas y los sábados de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas. Los días festivos permanecerá cerrado. Este nuevo servicio permite la reutilización, recuperación y reciclaje de materiales, evitando vertederos incontrolados por la ciudad.

NORMAS PARA LOS USUARIOS

Solo podrán depositar residuos los ciudadanos empadronados en Calahorra. Al llegar al Punto de recogida deberán facilitarse los datos de identificación y, posteriormente, se entregarán segregados los residuos al personal especializado, que se encargará de colocarlos en el contenedor correspondiente. Es importante eliminar la información privada de los objetos que se vayan a desechar. En este Punto solo se admitirán residuos de uso doméstico no de empresas, comercios ni de cualquier ente que pueda tener actividad comercial o empresarial.

PUNTOS MÓVILES DE RECOGIDA DE RESIDUOS

Este nuevo Punto de recogida de residuos fijo se suma al punto móvil que todos los jueves se instala en el solar del Silo de 9,15 a 12,15 horas y los sábados desde las 11,45 hasta las 14,45 en la plaza de El Raso.

Además, en la oficina de FCC en la calle Obispo Arenzana 8 también pueden depositarse residuos domésticos pequeños de lunes a viernes de 12,00 a 14,30 horas. Asimismo, en Calahorra hay un servicio gratuito de recogida de voluminosos llamando a los siguientes números de teléfono 941 350 639 y 687 23 71 43.