Calahorra ampliará el aparcamiento de 'La Planilla' con 36 nuevas plazas

LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Calahorra ha aprobado la adjudicación del contrato menor de las obras para ampliar el aparcamiento de 'La Planilla' en la avenida de Los Ángeles a Excavaciones Redondo Solozábal por el precio de 39.845,71 euros.

La ampliación del parking se proyecta hacia el norte con el fin de dotar de más plazas de aparcamiento gratuitas, principalmente, a los usuarios del Complejo Polideportivo Municipal 'La Planilla'. Será una actuación provisional, ya que en las parcelas que se va a realizar la ampliación de este aparcamiento no son de propiedad municipal, sino que el Ayuntamiento de Calahorra las ha obtenido mediante contrato de comodato.

La superficie de estas parcelas es de 1.131,15 metros cuadrados y permitirá la creación de 36 nuevas plazas de aparcamiento. El plazo para la realización de este parking es de 1 mes. También ha acordado adjudicar el contrato menor de obras para la construcción de un tramo intermedio de acera en la calle Viacampo a la mercantil Construcciones y Canalizaciones de Navarra S.L. por el precio de 35.372,51 euros.

Concretamente, en el lado sur de la calle con una longitud de 67 metros. Es una intervención para continuar con la acera que se realizó en 2018 e incluye también la instalación de una luminaria más de las mismas características que las que existentes ya en la calle Viacampo. Estos trabajos tienen un plazo de ejecución de 3 meses.

Además, ha adjudicado el contrato menor de obras de la III fase de la restauración de la capilla del Niño Jesús de la Catedral de Santa María a la empresa Sucesores de Uceda S.L. por la cuantía de 11.026,78 euros y el de servicios de actuación para la recuperación del césped natural del campo de fútbol de las pistas de atletismo municipales a Servicios integrales Áreas verdes S.L. por el precio de 5.659,78 euros.

Asimismo, ha aprobado la adjudicación del contrato de servicios de lavado, limpieza y desinfección de parte de la flota de los vehículos municipales a Lavadero San José S.L. por el importe de 31.218 euros y los lotes 3 y 4 del contrato de servicios para la organización y gestión de actividades de dinamización y servicios varios en ferias del área de Turismo para 2025 a la mercantil 1 Bolo, 2 Bolos, 3 Bolos S.L. por 2.964,50 y 16.153,50 euros, respectivamente.

El lote 3 incluye las Jornadas de la Cazuelilla (del 30 de octubre al 2 de noviembre) y la Feria de la Golmajería (8 y 9 de noviembre) y el lote 4 comprende el Mercado de Navidad, que Calahorra acogerá del 28 al 30 de noviembre.