Calahorra aprueba dos contratos para limpiar y consolidar el yacimiento arqueológico de 'La Clínica' - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra, en su sesión en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la adjudicación de dos contratos menores para mejorar el yacimiento arqueológico de 'La Clínica'.

Son dos contratos incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística en destino 'Calahorra enogastronómica' dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea -NextGeneration EU-.

El primero de ellos, que consiste en la sustitución de parte de la pasarela de madera que recorre este yacimiento, se ha adjudicado a PVC Alonso S.C. por importe de 11.856,79 euros.

Los trabajos se centrarán en el desmontaje de la tarima existente y su sustitución por una nueva tarima tecnológica, que permita una mejor accesibilidad y durabilidad.

La otra actuación que se va a llevar a cabo en 'La Clínica' para mejorar su conservación y hacer más atractiva su visita es la limpieza, así como el acondicionamiento, la consolidación y reparación de sus restos. Estos trabajos los realizará la empresa Labrys S.C. por el precio de 15.427,50 euros.

La intervención va a frenar los procesos de erosión y el deterioro identificados en el muro y en el colector del yacimiento, garantizando su estabilidad y una adecuada conservación preventiva.

El contrato comprende las labores arqueológicas y de albañilería necesarias para garantizar la conservación, estabilidad y correcta protección del conjunto arqueológico.

Estas dos actuaciones se suman a la digitalización del yacimiento de 'La Clínica', que está a punto de concluir.

El conjunto de estas iniciativas del Plan de Sostenibilidad Turística en destino 'Calahorra enogastronómica' mejorarán la calidad de la visita turística y fortalecerán el atractivo del yacimiento como espacio patrimonial integrado en la estrategia de turismo sostenible del municipio. Asimismo, incrementará su protección.