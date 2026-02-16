Calahorra aprueba su programa municipal de actividades deportivas para 2026

LOGROÑO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra, en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el programa de actividades deportivas que la Concejalía de Deporte tiene previsto organizar directamente en 2026. En total son 15 actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el año.

Los cursos de gimnasia de mantenimiento y yoga para personas mayores, la Escuela de Tenis adaptado, los programas de promoción del esquí y de las pistas de atletismo municipales entre los escolares de la ciudad y la Olimpiada escolar de atletismo son algunas de las iniciativas municipales que programadas para este año para fomentar el deporte a todas las edades.

También en 2026 se celebrarán varias citas deportivas como la primera edición de Duatlón Juegos Deportivos de la Federación Riojana de Triatlón (22 de febrero), el Festival de pelota mano en las fiestas patronales de invierno (1 de marzo), el III Trofeo de ajedrez 'Ciudad de Calahorra' (7 y 8 de marzo), la I Liga Norte de Orientación (14 y 15 de marzo) y la XVI Carrera popular 'Ciudad de la Verdura' (12 de abril).

El calendario deportivo para este año incluye además el Torneo de 48 horas de Fútbol sala (junio-julio), el Campeonato de España de Triatlón Cross, Duatlón Cross y Acuatlón (25 y 26 de julio), el Torneo de fútbol sala infantil y cadete (agosto), la XLI Carrera 'Ciudad de Calahorra' (agosto) y el Torneo de baloncesto infantil y alevín (septiembre).

EXÁMENES DE CONDUCIR.

Igualmente, en la Junta se ha acordado adjudicar el contrato menor de suministro de los equipos informáticos necesarios para la realización de los exámenes de conducir en Calahorra a la TEKNOSERVICE S.L. por el precio de 14.335,47 euros.

El pasado mes de octubre la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y la Jefa provincial de Tráfico de La Rioja, Beatriz Zúñiga, firmaron un convenio de colaboración para la implantación de un aula informatizada en la ciudad y que las pruebas teóricas para la obtención del permiso de conducción pudieran seguirse realizando en Calahorra sin necesidad de desplazarse a Logroño.

A través de esta firma, el Ayuntamiento de Calahorra se comprometía a adecuar la sala de informática del Centro cultural 'Deán Palacios' para que cumpliera con todas las condiciones técnicas, de conectividad y servicios exigidas por la Dirección General de Tráfico.

Esta aula estará equipada con terminales informáticos de última generación, pantallas táctiles, conexión a la Red SARA y a Internet, preferiblemente ADSL o fibra óptica con un ancho de banda mínimo de 100 Mbps, así como mobiliario, climatización y auriculares.

La sala tendrá que estar equipada con una mesa para el gestor de las pruebas, mesas para alumnos y terminales tipo 'todo en uno' con pantalla táctil.

Este contrato permite al Ayuntamiento de Calahorra cumplir con las obligaciones de este acuerdo. Además, asumirá todos los gastos derivados de la adecuación del aula, la adquisición y el mantenimiento de los equipos y del mobiliario.

En contraprestación la Jefatura Provincial de Tráfico realizará, al menos una vez al mes, las pruebas teóricas para la obtención del permiso o licencia de conducción en el aula habilitada por el Ayuntamiento y facilitará el asesoramiento técnico e informático necesario, así como los calendarios con las fechas de exámenes y horarios con la suficiente antelación.

También cubrirá únicamente los gastos relacionados con el desplazamiento de su personal para la realización de los exámenes.