Calahorra celebra el Día de las Personas Mayores el 1 de octubre con un homenaje a los calagurritanos centenarios

Homenaje del año 2025 a los mayores en Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra celebra por segundo año consecutivo el Día Internacional de las Personas Mayores el 1 de octubre con numerosas actividades para conmemorar esta fiesta.

El programa incluye un homenaje a los calagurritanos mayores de 100 años, reparto de flores, la lectura de un manifiesto, música, una comida popular, bingo y baile.

"Queremos que nuestros mayores sean protagonistas de esta jornada especial. Aunque la lluvia nos ha obligado a modificar parte del programa, estamos convencidos de que disfrutaremos de un gran día de convivencia, reconocimiento y celebración junto a ellos", ha destacado la concejala de Personas Mayores, Isabel Sáenz.

Debido a las lluvias previstas para mañana por la mañana, finalmente se suspende la exhibición de las actividades del programa 'Verano activo', que estaba prevista en el hall del paseo del Mercadal. El resto de las actividades se mantienen tal y como se anunciaron.

A las 11,45 horas se rendirá homenaje a los calagurritanos mayores de 100 años en el salón de plenos del Ayuntamiento de Calahorra. La concejala de Personas Mayores, Isabel Sáenz, leerá el manifiesto a las 12 horas en los porches del Ayuntamiento y, a continuación, a las 12,15 horas, se repartirán 200 ciclámenes.

A las 13,30 horas se entregarán los pañuelos amarillos conmemorativos del Día Internacional de Personas Mayores en la Plaza de Abastos, que acogerá un espectáculo musical y la comida popular a las 14,30 horas, un bingo a partir de las 16,30 horas y el baile de 18 a 20 horas.