Calahorra celebrará sus fiestas patronales de invierno del 28 de febrero al 3 de marzo

LOGROÑO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras la reunión que mantuvo la concejala de Festejos, Raquel Moral, con los presidentes de las 6 peñas de la ciudad y representantes de las asociaciones de comerciantes 'Calahorra, Ciudad Comercial' y de hosteleros de la ciudad se ha acordado que las fiestas de invierno en honor a San Emeterio y San Celedonio se celebrarán del 28 de febrero al 3 de marzo.

Una decisión consensuada que responde a las expectativas tanto del tejido social como del económico de la ciudad y que el Ayuntamiento de Calahorra espera que sea del agrado de todos los calagurritanos. Así, las próximas fiestas patronales comenzarán el sábado 28 de febrero a las 12,00 con el tradicional lanzamiento del chupinazo desde el balcón de la Casa Consistorial, iniciando 4 días festivos con actos culturales, gastronómicos, taurinos, musicales, organizados por el Ayuntamiento de Calahorra, las peñas, el Club taurino y asociaciones locales.

En 2026 las fiestas contarán con un día más, ya que el calendario del próximo año permite aprovechar el fin de semana completo. Esta ampliación pretende favorecer una mayor participación ciudadana en las fiestas, especialmente de quienes trabajan o estudian fuera de Calahorra y también facilitar que más visitantes puedan acompañarnos en esta celebración.

Con este anuncio, Calahorra comienza la cuenta atrás para vivir, un año más, unas fiestas patronales de invierno cargadas de tradición, alegría y participación. El Ayuntamiento y todos sus colaboradores comienzan a trabajar ya en la elaboración del programa para que todos podamos disfrutar de unas felices fiestas de marzo.