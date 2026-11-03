Calahorra designa a los miembros de las 27 mesas electorales para los próximos comicios

El Ayuntamiento de Calahorra designa a los miembros de las 27 mesas electorales para los comicios del 29 de noviembre - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

A primera hora de la mañana, se ha celebrado el sorteo para la formación de las mesas electorales para las elecciones generales del 29 de noviembre. Se han designado los nombres de los presidentes, vocales y suplentes de las 27 mesas electorales que se configurarán en Calahorra para las próximas elecciones generales.

En total, se han seleccionado 243 nombres de las 17.156 personas inscritas en el censo electoral de la ciudad.

Este año, el Ayuntamiento de Calahorra no habilitará un enlace en su página web para que los ciudadanos puedan consultar si han sido elegidos o no como miembros de una mesa electoral. La decisión responde a una recomendación del delegado de protección de datos y de la secretaría general municipal, que consideran que "la identificación mediante DNI y apellidos no ofrecen por sí solos garantías suficientes para acreditar que la persona que realiza la consulta es efectivamente el interesado".

Asimismo, advierten que "ambos datos pueden ser conocidos por terceros, por lo que no puede descartarse que una persona ajena introduzca la información de otro ciudadano y acceda al resultado de su designación".

El Ayuntamiento de Calahorra ya ha comenzado a notificar a las personas designadas en el sorteo.

También, quienes deseen comprobar si han sido elegidos pueden acercarse a la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y consultarlo presencialmente.

El sorteo se ha realizado durante el pleno extraordinario y ha contado con el voto favorable de todos los grupos políticos.

En la misma sesión plenaria se ha aprobado, por unanimidad, la aprobación definitiva de la modificación puntual número 19 del Plan General Municipal de Calahorra.

Esta modificación tiene como fin la recuperación de las determinaciones de calidad de origen de la unidad de ejecución U.E.-2 'Conservas Serrano' en la plaza Europa para posibilitar la construcción de nuevas edificaciones residenciales.