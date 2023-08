Calahorra ofrece un programa "muy completo, repleto de actividad y de alegría para disfrutar de las fiestas"

LOGROÑO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

"El mes de agosto en Calahorra es fiesta. Es mucha fiesta. En total más de 300 actos, entre pre-fiestas y fiestas. Actos culturales, deportivos, gastronómicos, religiosos, taurinos... para todas las edades y para todos los gustos porque las fiestas no entienden de edades", ha destacado la concejal de Festejos, Raquel Moral, en la presentación del programa de las fiestas en honor a San Emeterio y San Celedonio.

Del 25 al 31 de agosto Calahorra celebrará sus fiestas patronales de verano. Para ello, "el Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración de las peñas de la ciudad y de numerosas asociaciones locales hemos preparado un programa de actividades que comienza el 5 de agosto y finaliza el 31 de agosto, coincidiendo con el último día de nuestras fiestas patronales de verano", ha explicado Moral.

El programa recoge los actos más tradicionales de las fiestas calagurritanas "que las hacen únicas y singulares", según la concejala de Festejos, como la coronación de los reyes de las fiestas y el reconocimiento al Club Taurino y a título póstumo al cirujano Antonio Domínguez como "Calagurritanos de honor" el 19 de agosto, la ofrenda floral el 30 de agosto, la misa y procesión del 31 de agosto, las salidas de las comparsas de gigantes y cabezudos, el Festival Internacional de Danzas, el play back, los torneos de fútbol y ajedrez, nuestras peñas, etc.

Además, introduce varias novedades que ha detallado Raquel Moral. "El día chupinazo saldrá la carroza municipal con los reyes de las fiestas, la Batukada Street abrirá el desfile de carrozas y desde las 10,45 a 11,45 horas un dj amenizará la hora previa al lanzamiento del cohete y el 19 de agosto saldrá la comparsa de gigantes y cabezudos".

Asimismo, se ha programado un concierto más que el año pasado. En total, serán cinco actuaciones musicales gratuitas: Maldita Nerea, un tributo a los Héroes del Silencio, Star Ways Band y las orquestas Nueva Etapa y Alaska on tour.

El Gran Prix de cuadrillas volverá a la plaza de toros de Calahorra el 27 de agosto, después de unos años sin celebrarse, y el 29 de agosto a las 22 horas la empresa adjudicataria de organizar la feria taurina, Torofusión Espectáculos S.L., realizará la desencajonada de los toros de la ganadería Núñez de Tarifa, que se lidiarán el 31 de agosto.

Asimismo, el programa recoge las actividades que son imprescindibles en cualquier fiesta como los encierros y capeas, Gorgorito, la feria taurina, las degustaciones, el teatro con una revista y dos comedias, los fuegos artificiales, etc.

"Un programa muy completo y repleto de actividad y alegría para disfrutar cada día de las fiestas", ha valorado la concejala de Festejos, que ha dado las gracias "a todos los que han colaborado con el Ayuntamiento y han hecho posible este programa, así como a todas las personas que trabajan durante las fiestas para que sean un éxito".

Ha continuado Raquel Moral que "en su elaboración hemos puesto mucha ilusión y cariño para que guste a los calagurritanos y a quienes nos visitan estos días".

El programa podrá recogerse a partir del 9 de agosto en la OAC y en la Oficina municipal de Turismo y estará publicado en la página web del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es).

No habrá Correfoc por incumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para este tipo de espectáculo

La concejal de Festejos, Raquel Moral, ha explicado que no se ha podido contratar el Correfoc para estas fiestas debido a que no se cumplen algunos de los requisitos exigidos para la realización de este tipo de espectáculos.

"En abril de 2023 la Consejería de Desarrollo Autonómico declara el Correfoc como manifestación festiva de carácter tradicional con uso de artículos pirotécnicos, atendiendo a una solicitud del Ayuntamiento de Calahorra de fecha 26 de enero de 2023", ha informado Moral.

"Esta declaración implica el cumplimiento de unos requisitos que se recogen en la instrucción técnica complementaria número 18, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 7 de noviembre de 2015, entre los que se fija que la Comunidad Autónoma, bien directamente o a través de asociaciones de empresarios, entidades culturales o grupos de consumidores reconocidos como expertos organizará la impartición de la formación mínima para las personas de las entidades participantes en cada tipo de manifestación festiva", ha detallado la concejala de Festejos.

La instrucción además establece que "una vez que se haya justificado documentalmente el seguimiento y la superación del curso la Comunidad Autonóma correspondiente expedirá una certificación acreditativa de formación recibida como integrante de un determinado Grupo de Consumidores Reconocidos como Expertos".

"Esta documentación requerida no está disponible porque no se ha llevado a cabo la formación exigida en este tiempo por lo no es posible la realización del Correfoc para las próximas fiestas", ha afirmado Raquel Moral, que se ha comprometido a trabajar para cumplir todos los requisitos y poder contratarlo el próximo año.