Calahorra solicita el 'Programa 2% Cultural' al Gobierno central para rehabilitar el edificio del antiguo Seminario

LOGROÑO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra, en Junta de Gobierno Local, ha aprobado solicitar la ayuda del 'Programa 2% Cultural' al Gobierno central para rehabilitar el edificio del antiguo Seminario conciliar, que se encuentra en el Paseo de Las Bolas detrás de la Catedral de Santa María. Una actuación de reforma integral, cuyo presupuesto total asciende a 9.290.669,14 euros.

El antiguo Seminario conciliar, que su planta baja está acondicionada como albergue, tiene una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en semi sótano y 3 plantas, más un patio de unos 1.600 metros cuadrados.

El edificio fue declarado Bien de Interés Cultural en 2021. A lo largo de la historia el edificio ha sido seminario, escuela, cárcel y albergue. En la actualidad se encuentra en desuso porque requiere de una reforma integral para adaptarlo a cualquier uso y cumplir con la normativa vigente.

Por eso, el Ayuntamiento de Calahorra ha solicitado esta ayuda al Gobierno central para poder llevar a cabo esta restauración integral convertir el antiguo Seminario en un espacio sociocultural.

Los Ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, Transportes y Movilidad Sostenible y de Cultura convocan estas ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español.

La cuantía de la ayuda puede ser de hasta el 75% de la totalidad de del importe de la obra y está destinada solo a la rehabilitación del edificio. La redacción del proyecto y el mobiliario no son objeto del 'Programa 2% Cultural'.