'Calahorra Startup Day' visibiliza el potencial emprendedor, genera conexiones y nuevas vías financiación

LOGROÑO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de EmprendeRioja y con la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra, ha celebrado el Día del Emprendedor en la ciudad riojabajeña, con el objetivo de visibilizar el potencial emprendedor de la zona y generar conexiones reales, así como abrir nuevas vías para la financiación, la profesionalización y el crecimiento de proyectos innovadores.

"Calahorra está llamada a convertirse en uno de los polos emergentes del emprendimiento en La Rioja y, para activar este posicionamiento, hemos planteado esta jornada de alto nivel que conecta startups con referentes nacionales del mundo inversor", ha precisado el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren. Calahorra Startup Day ha sido "un punto de encuentro entre startups emergentes y grandes referentes del ecosistema nacional, diseñado para inspirar, activar y proyectar el talento emprendedor de la región".

Por su parte, la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha destacado que este Día del Emprendedor "refleja lo que hoy queremos reivindicar: que Calahorra es una ciudad de oportunidades y con gran capacidad de transformación, y que los emprendedores nos importan".

Por eso, ha explicado, "creamos la Oficina de Atención al Empresario, Autónomo y Joven emprendedor y abrimos un coworking para acompañarlos, ayudarlos y asesorarlos y que puedan desarrollar sus proyectos en nuestra ciudad". Sin duda, ha agregado, "La Rioja y Calahorra tienen talento y capacidad para crecer y son territorios para emprender con fuerza y futuro".

En el transcurso de la jornada, se han sucedido presentaciones de startups locales y nacionales frente a un jurado de inversores de primer nivel, conversaciones entre fundadores e inversores, y ponencias que han abordado el significado de emprender, crecer y transformar un territorio.

Pérez Echeguren ha recordado que el Plan EmprendeRioja, dotado con 30 millones de euros, "está generando oportunidades y una completa oferta de ayudas y servicios para garantizar que La Rioja sea la mejor tierra para emprender y consolidar un proyecto empresarial". En este contexto, el Gobierno regional ha destinado 1 millón de euros a la convocatoria de subvenciones para la promoción de emprendedores en 2025, con ayudas que pueden alcanzar hasta el 75% de la inversión en pequeños municipios; y también se promueven acciones concretas como esta jornada.