Calahorra se suma a los tres días de luto oficial decretados por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo)

Ayuntamiento de Calahorra con las banderas a media asta en luto por el accidente de Urda - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra se ha sumado a los tres días de luto decretados por el Gobierno de España en señal de condolencia con las familias y personas allegadas de los fallecidos en el trágico accidente ferroviario ocurrido, ayer, en Urda (Toledo). El periodo del luto oficial se prolongará hasta las 24,00 horas del 31 de octubre.

Por lo que el Ayuntamiento de Calahorra ha suspendido el Festival de música de Halloween, previsto para los días 30 y 31 de octubre en la carpa instalada en el paseo del Mercadal.

Otra de las actividades afectadas por este decreto es el Túnel del Terror que se traslada al domingo 1 de noviembre de 12,00 a 14,00 horas y desde las 17,00 hasta las 20,00 horas.

La ubicación prevista se mantiene y seguirá desarrollándose en el pabellón Europa.

La empresa organizadora se pondrá en contacto con todas las personas inscritas en el Túnel del Terror para informarles del nuevo horario de acceso.

También las banderas del Ayuntamiento de Calahorra y del parque Víctimas del terrorismo ondean a media asta desde ayer y la alcaldesa y los concejales del equipo de gobierno municipal han suspendido la asistencia a cualquier acto de celebración por respeto a las víctimas del accidente y a sus familias.

La programación del teatro Ideal para este fin de semana y las actividades organizadas en el Biblioteca municipal 'Pedro Gutiérrez' para los más pequeños no se han cancelado.

Desde el Ayuntamiento de Calahorra trasladamos todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad a las familias de las personas fallecidas y heridas en el trágico accidente ferroviario.

Asimismo, "queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los equipos de emergencia, los cuerpos y fuerzas de seguridad ya todas las personas voluntarias que están trabajando incansablemente en estos difíciles momentos".