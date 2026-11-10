Calcinada por completo una furgoneta de reparto tras un incendio en la N-232, en Calahorra

Archivo - Ceis Rioja parque de bomberos - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado este mediodía un incendio en una furgoneta de reparto en la N-232, kilómetro 360, en Calahorra. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un operario de mantenimiento ha dado la voz de alarma sobre las 13,05 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado también efectivos de la Guardia Civil. El fuego ha calcinado por completo el vehículo.