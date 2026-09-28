La calle General Gallarza de Calahorra volverá a ser un centro comercial al aire libre el próximo 3 de octubre - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La calle General Gallarza de Calahorra "volverá a convertirse en un centro comercial al aire libre" el sábado 3 de octubre con la celebración de una nueva edición del 'Día del Comercio en la calle'.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Calahorra, la actividad se desarrollará en el tramo comprendido entre el Ayuntamiento y la calle Julio César.

Ha explicado que esta acción, incluida en el Plan de Dinamización del comercio calagurritano, tiene como principal objetivo promocionar y dinamizar el comercio local, ofreciendo a los establecimientos una oportunidad para dar mayor visibilidad a sus productos, acercarse a los consumidores y fomentar las compras en el comercio de la ciudad.

La actividad está abierta a todos los establecimientos comerciales con domicilio social y fiscal en Calahorra que estén abiertos al público, tanto aquellos que desarrollan su actividad en locales a pie de calle como los negocios online.

Los comercios interesados en participar podrán inscribirse hasta el 25 de septiembre a las 13:30 horas, enviando un mail a administracion@argandona.es.

Los establecimientos inscritos dispondrán de tablones y caballetes. Asimismo, podrán llevar burros u otros elementos consideren oportunos para mostrar los artículos a la venta.

Los comercios que se encuentran en la calle General Gallarza y quieran sumarse a este día se colocarán delante de sus escaparates.

Con el 'Día del Comercio en la calle', el Ayuntamiento de Calahorra quiere, tal y como ha dicho, apoyar a los comerciantes locales, atraer público a la ciudad, favorecer el consumo en el comercio calagurritano.