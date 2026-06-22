La calle San Juan acoge el 2 de julio una nueva edición de 'De Crianzas con Esencia Rioja'

Presentación de 'Crianza con Esencia Rioja' en la calle San Juan - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras el éxito cosechado en La Laurel, 'De Crianzas con Esencia Rioja' regresa el 2 de julio a la San Juan, otra de las zonas hosteleras más emblemáticas de Logroño, para disfrutar de los vinos de las bodegas asociadas acompañados con tapas.

El director General de Esencia Rioja, Iñigo Torres, y el presidente de la Asociación de la Zona de la Calle San Juan, Sergio Palacios, han dado a conocer los detalles de la este experiencia gastrónomica dirigida a los amantes del vino.

El evento consiste en disfrutar de 3 pinchos, a elegir entre todos los bares participantes, acompañados de 3 vinos de Crianza de las bodegas de Esencia Rioja. Es decir, el público sólo deberá pagar el pincho que consuma, mientras que la asociación le invita a un Crianza de sus bodegas.

Las plazas son limitadas, con inscripción exclusivamente on-line desde este mismo lunes, 22 de junio, a partir de las 12 de la mañana. Quienes deseen participar deberán inscribirse de forma gratuita en la web www.rumbowine.com, donde dejarán sus datos para recibir un código QR.

El día del evento habrá diversos puntos de recepción de participantes en las entradas de las calles de la zona de San Juan donde, presentando el código QR en formato papel o vía móvil, obtendrán 3 monedas que deberán entregarse en el establecimiento para "abonar" el vino que consuman. La experiencia, que se podrá disfrutar a partir de las 20:00 horas, estará amenizada con música en directo.

Los 20 establecimientos que participan -cinco más que en la edición anterior- en la actividad tendrán en su exterior un distintivo para facilitar su identificación, así como una pizarra en el interior con los vinos que se pueden degustar en esta actividad, aunque en los puntos de acceso también se podrá conocer el listado de bares y vinos escaneando un QR.

La iniciativa responde a la estrecha relación que las bodegas de Esencia Rioja mantienen con la hostelería, donde sus vinos tienen gran presencia y notoriedad y se erigen como el mayor embajador y el principal canal de comercialización de Rioja. La agrupación también quiere poner en valor la emblemática categoría de 'Crianza', que ha sido un estilo de vino distintivo de nuestra Denominación, especialmente en el mercado nacional.

Esencia Rioja, heredera directa de la primera asociación fundada en 1907, es la principal agrupación bodeguera, con más de 60 firmas repartidas por La Rioja, Álava y Navarra, representando más del 75 por ciento del valor de comercialización de la DO. La asociación integra a bodegas de todas las tipologías, muchas de ellas centenarias, que destacan por su capacidad exportadora y la creación de marcas prestigiosas que aportan un gran valor a Rioja.