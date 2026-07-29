El calor activa dos avisos de nivel amarillo y naranja para este jueves en La Rioja

La Rioja rozará los 40 grados
La Rioja rozará los 40 grados - Europa Press
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 29 julio 2026 13:13
Seguir en

   LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Las altas temperaturas que se esperan para mañana, jueves 30 de julio, en La Rioja, harán que se activen dos avisos de nivel amarillo y naranja en la comunidad.

   Los avisos se pondrán en marcha de acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

   En concreto, y con máximas de 35 grados, la AEMET activará un aviso de nivel amarillo (peligro bajo) en la Ibérica riojana desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas.

   En cuanto a la Ribera, donde se registrarán máximas de 39 grados, se activará un aviso naranja (peligro importante) durante el mismo periodo.

Contador

Contenido patrocinado