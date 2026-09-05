El calor continuará este domingo en La Rioja: aviso de nivel amarillo para La Ribera del Ebro

Persiste el calor este mes de septiembre - María José López - Europa Press
LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
Tras un sábado protagonizado por el calor, la situación continuará el domingo, 6 de septiembre, con un aviso de nivel amarillo (bajo) para La Ribera del Ebro en La Rioja por temperatura máxima que será, no obstante, algo más leve.
El aviso se activa de acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Se espera una temperatura máxima de 36 grados que activará un aviso de nivel amarillo desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas.