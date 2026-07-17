El calor mantiene esté sábado en aviso a la mitad del país, con valores que rondarán los 40 grados en algunas zonas

Mujer abanicandose - EUROPA PRESS

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas mantienen este sábado en aviso naranja o amarillo a la mitad del país, con termómetros que rondarán los 40 grados en algunas zonas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En Andalucía, el calor pondrá en aviso naranja a Córdoba, Granada y Jaén y amarillo a Almería, Málaga y Sevilla, mientras que en Aragón estarán en aviso amarillo Huesca, Teruel y Zaragoza; en Castilla-La Mancha, en aviso amarillo Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo; en Cataluña, en aviso amarillo estará Lérida; y en la Comunidad Valenciana estarán en riesgo Alicante y Valencia.

También por las altas temperaturas estarán en riesgo Islas Baleares, Madrid y Murcia. Además, las lluvias y las tormentas ponen en aviso amarillo a las provincias de Albacete, Valencia y Murcia.

Este sábado se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, además de algunos intervalos de nubes altas, y en Canarias, de nubes bajas en los nortes. Solo en el norte de Galicia y el área cantábrica predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles.

Por la tarde se formará nubosidad de evolución diurna con posibles chubascos y tormentas ocasionales en otras zonas del interior noroeste, así como del tercio oriental peninsular. Especialmente en el interior sureste se espera que sean más intensos, con probabilidad de ser fuertes con rachas muy fuertes e ir con granizo en regiones del interior de Murcia, Comunidad Valenciana y sudeste de Castilla-La Mancha.

El fin de semana arranca con probabilidad de bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica, y calima en la mitad sureste de la Península, Baleares, débil en Canarias, que podrían provocar alguna lluvia de barro en el sudeste.

Las temperaturas máximas subirán en la Península, salvo en el área mediterránea y el alto Ebro, donde bajarán. Pocos cambios en los archipiélagos. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, exceptuando el cuadrante noroeste y el Cantábrico, siendo probable rebasar los 40 en depresiones de Andalucía.

Las mínimas no sufrirán cambios, salvo aumentos en regiones de Andalucía y de ambas mesetas. Se darán noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, pudiendo incluso no bajar de 25 grados en puntos del Mediterráneo y Guadalquivir.

En cuanto al viento, soplará el alisio en Canarias con intervalos fuertes en zonas expuestas, con viento moderado del oeste en el golfo de Cádiz y Estrecho y del nordeste en los litorales de Galicia, así como en Baleares y litorales de la fachada oriental, aunque amainando en este caso.

En el resto del país se espera viento flojo, arreciando por la tarde, con predominio de la componente oeste, salvo en el este peninsular, donde lo hará la este, y en el noroeste y centro norte, donde lo hará la norte.