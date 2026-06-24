El calor pondrá mañana en aviso a 6 CCAA y las lluvias y tormentas a tres, en un día con máximas de 39ºC

Varias personas se refrescan en las fuentes de Madrid Río, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este jueves en aviso a seis comunidades autónomas (CCAA) mientras que las lluvias y tormentas activarán los avisos en tres, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Durante la jornada, los termómetros alcanzarán valores muy altos en el nordeste peninsular y Baleares y podrán llegar a los 38-39ºC de forma puntual. De hecho, Zaragoza es la capital de provincia con la máxima más alta prevista, con 39ºC.

En concreto, los avisos por calor se registrarán en Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca; Barcelona, Girona y Lleida; Vertiente cantábrica de Navarra, Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Guipúzcoa y Vizcaya; y Ribera del Ebro de La Rioja. De forma paralela, los avisos por lluvias y tormentas estarán en el Litoral occidental asturiano y la Suroccidental asturiana; A Coruña, Lugo y Pontevedra; Álava y Vizcaya.

AEMET ha señalado que este jueves continuará la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste, que dará por finalizada la ola de calor de los últimos días. Durante esta jornada, predominarán los cielos despejados, salvo en el noroeste, donde un flujo atlántico dejará cielos nubosos con precipitaciones y chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la Península, especialmente en el extremo norte, por donde caerán chubascos y tormentas que irán acompañados de granizo. Según el pronóstico, éstas serán más probables en el Cantábrico y el alto Ebro, pero no se puede descartar que también caigan en la Ibérica, Pirineos y otros puntos de interior.

Mientras tanto, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas canarias y cielos poco nubosos o despejados en el sur. Asimismo, son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico y Galicia.

En lo que respecta a los termómetros, descenderán de forma generalizada en la Península. La bajada de las máximas será notable en amplias zonas del interior e incluso extraordinario en el Cantábrico y menos acusado en el tercio oriental. De manera paralela, el descenso de las mínimas será también ligero en el tercio oriental.

Aún así, todavía se superarán los 34-36ºC en el Ebro, el este de la meseta sur, Baleares y, puntualmente, en otros puntos del este peninsular e incluso los 38-39ºC de forma puntual. Asimismo, se prevén noches tropicales en zonas del centro-sur, el Ebro y los litorales mediterráneos.

Por último, AEMET ha indicado que el viento será en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudoeste en la vertiente atlántica, del noroeste en el Cantábrico y del sudeste en el tercio oriental, con predominio de brisas en el litoral. En el Estrecho y Alborán habrá poniente moderado con algún intervalo fuerte y en Canarias, viento moderado de componentes norte y este.