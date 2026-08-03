El calor, las tormentas y el viento pondrán en aviso mañana a ocho CCAA

Archivo - Inicio de la temporada de verano en la playa del Espigón de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor, las lluvias y tormentas y el viento podrán este martes en aviso a ocho comunidades autónomas (CCAA), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos de nivel naranja por calor se registrarán en Málaga, Murcia (Vega del Segura), Gran Canaria y La Palma. El resto de avisos por altas temperaturas se darán en Almería; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca; Albacete; Lleida y Tarragona; Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón (Murcia); Alicante; Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Además, Barcelona, Girona y Lleida estarán en aviso por lluvias y tormentas; y Gran Canaria, La Palma y La Gomera, por viento.

De acuerdo con la predicción de AEMET, las máximas descenderán en el oeste peninsular, Pirineos y Alborán. Mientras tanto, predominarán los ascensos en el resto de la mitad oriental de la Península. En el resto, los termómetros permanecerán sin cambios.

De esta manera, el organismo estatal prevé que se superen los 35ºC en los tercios sur y este peninsulares, así como en Baleares y en Canarias, donde se podrán alcanzar localmente los 40ºC.

En el otro extremo, las mínimas bajarán en el centro peninsular y se mantendrán con pocos cambios en el resto. Así, se darán noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares. Asimismo, los termómetros se quedarán por encima de 25ºC en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias, donde incluso localmente podrían no bajar de 30ºC.

Por lo demás, el pronóstico recoge una situación de estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados. La excepción estará en Galicia y el área cantábrica, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles y dispersas que podrían ser más intensas y afectar a más zonas por la tarde en forma de chubascos.

Por la tarde se formará nubosidad de evolución en otras zonas de la mitad norte peninsular, con chubascos y tormentas en el cuadrante nordeste que podrían ser localmente fuertes e ir con granizo en puntos de Cataluña, Aragón o norte de la Comunidad Valenciana. Asimismo, podría haber bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica y puntos del Levante y calima en altura en Canarias.

Al margen de ello, soplará el alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado de componente norte en los litorales de Cataluña y de componente oeste en los del sur peninsular y norte de Galicia. En el resto, habrá viento flojo en general con un predominio de la componente oeste en la Península, la norte en Baleares y con régimen de brisas en litorales.