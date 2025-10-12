Calzados Victoria de Arnedo colabora con la Fundación Francisca Bretón en apoyo a proyectos sociales y culturales

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tienda Calzados Victoria de Arnedo ha establecido una colaboración solidaria con la Fundación Francisca Bretón, mediante la cual destinará el 1% de sus ventas a impulsar los programas sociales y culturales que desarrolla la entidad. Esta iniciativa refuerza el compromiso del comercio con la comunidad local y con la promoción de la igualdad de oportunidades.

Los fondos obtenidos a través de esta donación se destinarán a reforzar los programas que la Fundación desarrolla en Arnedo, centrados en mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables.

Entre ellos destacan los talleres de estimulación cognitiva para personas con Alzheimer y otras demencias, donde se trabajan la memoria, la atención, el lenguaje y la orientación mediante actividades como lectura de prensa, manualidades, musicoterapia o ejercicios especializados.

Asimismo, se fortalecerá el área de ocio terapéutico infantil, dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años con dificultades neuropsicológicas -como TDAH o autismo-, que promueve la creatividad, la socialización y la autoestima a través del juego, las dinámicas grupales y el acompañamiento emocional a las familias.

Según ha señalado Miguel Rodríguez, propietario de Calzados Victoria en Arnedo, "es fundamental que nuestro trabajo diario tenga también un impacto positivo en la sociedad. Con esta donación queremos contribuir al desarrollo de proyectos que mejoran la vida de muchas personas en Arnedo y su entorno".

Desde la Fundación Francisca Bretón, su técnica Alba Abaurre ha expresado su agradecimiento destacando que "esta colaboración no solo nos aporta recursos económicos, sino que también nos impulsa a seguir trabajando con ilusión en programas que promueven la educación, la cultura y la solidaridad en nuestra ciudad".

Con estas acciones, la Fundación Francisca Bretón reafirma su propósito de crear espacios inclusivos, lúdicos y terapéuticos, contribuyendo al bienestar emocional y al desarrollo personal de sus usuarios, mientras que la colaboración con Calzados Victoria se consolida como un ejemplo de compromiso social en el tejido empresarial local.