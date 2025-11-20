La Cámara de Comercio de La Rioja aboga por "diversificar mercados e incrementar la presencia fuera de EEUU"

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, Florencio Nicolás, ha señalado que ante la caída de las exportaciones a Estados Unidos hay que "diversificar mercados e incrementar la presencia en otros fuera del contexto de los Estados Unidos".

Ha sido antes de participar en la Jornada sobre Política Comercial Europea para la Empresa Riojana, que se ha desarrollado en la entidad cameral. En la misma, también han intervenido un representante de la Comisión Europea en España, Lucas González Ojeda, la directora territorial de Comercio e ICEX en La Rioja, Pilar Quiroga Rodríguez, y la jefa Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de La Rioja, Silvia Casado.

Nicolás ha destacado que la Jornada busca "trasladar a nuestras empresas información muy relevante para favorecer la diversificación de sus mercados en el exterior y también para trasladarles información de primera mano de los últimos avances que se han dado en la Unión Europea".

Entre estos avances, ha puesto en valor por su "relevancia", la figura de tratados que ha hecho la Unión Europea con el Mercosur "que es uno de los principales mercados de libre comercio, con Estados Unidos, y también con los futuros tratados de Canadá y de Japón, así como ver cómo están las negociaciones con India, que es un país de enorme potencia".

"Estas circunstancias abren nuevas oportunidades para las empresas de La Rioja, que cuenta con una situación estable en cuanto a las cifras en el exterior", ha añadido, para reseñar que "hasta el mes de agosto se ha exportado por valor de 1.588 millones de euros, una cifra similar a la del año pasado".

No obstante, el director general de la Cámara de Comercio ha lamentado que "hay mercados como el de Estados Unidos que han caído un 19 por ciento, pasando de ser el sexto país exportador al séptimo, además de bajar un 20 por ciento en nuestras cifras de exportación y en algunos sectores como el vino de Denominación de Origen Calificada prácticamente el 17 por ciento".

"Eso incide y pone de manifiesto la necesidad de diversificar mercados, de incrementar nuestra presencia en otros mercados fuera del contexto de Estados Unidos y para ello tenemos esta jornada que nos abre un abanico de oportunidades", ha resaltado el responsable de la entidad cameral.

Ha puesto en valor que La Rioja "mantiene en estos momentos vinculaciones importantes con mercados como Canadá, hasta el punto que está subiendo en cuando a exportación, a lo que ha unido la vinculación histórica que tiene la Rioja y también España con Hispanoamérica, en las que México, Brasil o Chile, son mercados tradicionales".

En este sentido, Nicolás ha señalado que los principales sectores exportadores de La Rioja han sido el vino de Denominación Calificada, pero también "el sector del envase y del embalaje, las conservas y el calzado". Ha destacado que "tenemos una oferta de empresas exportadoras sumamente importante, prácticamente 1.500 han hecho sus relaciones con el comercio exterior, de las que ya son cerca de 700 exportadoras regulares".

MERCADO INTERIOR "POTENTE"

Por su parte, González Ojeda ha indicado que "tenemos un mercado interior que es muy potente, que es muy accesible a las empresas de toda Europa y por supuesto a las de La Rioja, si bien es muy importante también mirar más allá de nuestro mercado único".

"Creemos que hay muchas oportunidades con los tratados comerciales que estamos concluyendo y que seguimos negociando, mientras que muchos otros que entrarán en vigor pronto y que son muy interesantes también para La Rioja, sobre todo porque es una región con productos y con sectores de altísima calidad", ha destacado el representante de la Comisión Europea.

Por su parte, Quiroga ha indicado que desde el ICEX iban a "presentarles a las empresas toda la batería de instrumentos y servicios que el programa, el Plan ICEX de alto impacto pone a servicio de las empresas riojanas".